Крыховяк: «Локомотив» хочет выйти на 1-е место и будет биться до конца

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу команды в матче 6-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:1), а также оценил возможность конкуренции с «Зенитом» за чемпионство.
«Было очень важно набрать сегодня три очка. „Локомотив“ приблизился к первому месту. Но я не понимаю, почему мы так плохо играли в первом тайме. Эта команда может играть намного лучше, как мы показали во втором тайме. Всем игрокам надо работать, должна быть концентрация с первых минут.
Сёмин с нами поговорил в перерыве. В первом тайме мы играли ниже, и у нас не возникало много ситуаций. Во втором тайме стали прессинговать выше, отбирали больше мячей, создавали больше моментов.
Готовы ли составить конкуренцию „Зениту“ в борьбе за чемпионство? Конечно. Мы показали, что можем с ними играть как равный с равным. Хотим выйти на первое место и будем биться до конца», — сказал Крыховяк в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 18 августа 2019
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