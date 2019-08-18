Хохлов: во втором тайме «Динамо» не хватило физически

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).



«Во втором тайме нас не хватило физически. Не все игроки готовы, и замены, которые планировались, немножко не так сработали. Новички сыграли хорошо, пока были свежими. Ни Нойштедтер, ни Максимилиан не готовы пока играть, но события развивались так, что им пришлось отыграть всю игру.



Мне понравилось, как мы начали игру, как мы действовали. Не понравились индивидуальные ошибки, до игры говорили, что «Локомотив» обладает индивидуально сильными футболистами. Считаю, что первый гол мы привезли.



Шуньич? Он попросил замену. Сложно говорить сейчас, серьёзно ли с ним всё или нет. Надеюсь, мы обойдёмся малой кровью. Ордец хорошо проявляет себя на тренировках, хорошо начинает атаки. Шейдаев выполняет на поле тот объём на поле, который требуется. Не всё у него получается, нападающий — это забитые голы. Но это придёт», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Сёмин: что изменилось во втором тайме? Бегать надо