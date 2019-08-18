Рыков: команда за 3 матча не строится, игра есть, надо сыграться и всё наладится

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).
«Соперник использовал свои моменты, мы, к сожалению, нет. Была интересная игра с обеих сторон. Мы не подустали, просто такая игра была — волнами. Все хотели выиграть. Играли в открытый футбол, физически хорошо себя чувствовали.
Что касается новичков, то в коллективе всё хорошо, а на поле по взаимодействиям есть куда стремиться. Нужно чуть время, тогда всё наладится в игре. Команда за три матча не строится, игра есть, надо сыграться и всё наладится. Во втором голе нет вины никого, Миранчук индивидуально сильно сыграл.
Какие-то специалисты уже отправляют кого-то в отставку, но мы не обращаем на это внимания. Знающие люди понимают, что за неделю команда не строится", — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 18 августа 2019
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