Рыков: команда за 3 матча не строится, игра есть, надо сыграться и всё наладится

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).

«Соперник использовал свои моменты, мы, к сожалению, нет. Была интересная игра с обеих сторон. Мы не подустали, просто такая игра была — волнами. Все хотели выиграть. Играли в открытый футбол, физически хорошо себя чувствовали.

Что касается новичков, то в коллективе всё хорошо, а на поле по взаимодействиям есть куда стремиться. Нужно чуть время, тогда всё наладится в игре. Команда за три матча не строится, игра есть, надо сыграться и всё наладится. Во втором голе нет вины никого, Миранчук индивидуально сильно сыграл.

Какие-то специалисты уже отправляют кого-то в отставку, но мы не обращаем на это внимания. Знающие люди понимают, что за неделю команда не строится", — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.