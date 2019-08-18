Шуньич: у «Динамо» проблема в этом чемпионате — во вторых таймах плохо играем

Защитник «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал поражение в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Первый тайм мы начали хорошо, забили. По поводу пенальти не знаю, во время игры мне показалось, что его не было. Но потом сказали, что был, я же повтор не смотрел. Во втором тайме сели в оборону, пропустили второй гол.

В последних играх не показываем результат. За три игры заработали одно очко — это плохой результат. Не могу сказать, справедлив ли счёт. Возможно, «Локомотив» играл чуть лучше во втором тайме. У нас проблема в этом чемпионате — во вторых таймах плохо играем. Если бы я знал, как решить эту проблему, обязательно бы это сделал.

Что касается замены, то я сам её попросил. Начала болеть приводящая мышца, не хотел рисковать. Но думаю, ничего серьёзного, завтра врач посмотрит.

Надо двигаться дальше, набирать очки. Многие говорят про отставку Хохлова? Тренерская работа — не моё дело, чтобы это комментировать", — передаёт слова Шуньича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.