Директор «Фиорентины»: не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы

Директор «Фиорентины» Даниэле Праде подтвердил информацию о заинтересованности в услугах французского полузащитника Франка Рибери, но отметил, что его клубу будет тяжело бороться с российскими и арабскими командами.
«Нам очень нравится Рибери, но на данный момент он рассматривает другие варианты. К сожалению, мы не можем сравниться с заработной платой, которую предлагают арабские и российские клубы. Если он хочет продолжить выступления на высоком уровне, то мы его ждём», — приводит слова Праде Football Italia.
С 2007 по 2019 год Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас хавбек является свободным агентом. В минувшем сезоне игрок забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что в услугах Франка заинтересованы московские «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
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