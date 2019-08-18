Нойштедтер: думаю, через 1-2 недели у «Динамо» будет другая игра

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом».



«Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Они стояли за нами 90 минут. Думаю, минимум одно очко нам надо было брать.



Уровень Филиппа было видно сразу, он хорошо располагается в зонах, где ему нужно быть. Мы играли против команды с очень хорошим уровнем, «Локомотив» же играет в Лиге чемпионов.



Не знаю, сколько времени нужно команде, чтобы сыграться, но надо сделать это быстрее. Думаю, через одну-две недели у «Динамо» будет другая игра.



Почему непонятно, что будет с тренером? Мы же на поле, не тренер. Мы хорошо начали игру, видно, что команда работает.



Стадион тут хороший, болельщики поддерживают. Очень нравится выходить здесь и играть», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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