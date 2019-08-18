«Вице-мисс РПЛ», скорбь по Бахыту, «поцелуй» мяча Каборе. Фото «Динамо» — «Локо»

18 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «железнодорожников».
Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал новичок динамовцев немецкий нападающий Максимилиан Филипп. В середине тайма «железнодорожники» восстановили равновесие благодаря голу Алексея Миранчука, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте победу «Локомотиву» принёс гол Антона Миранчука с передачи Рифата Жемалетдинова.
«Локомотив», набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (5) — на 13-м месте.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова, Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.
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