Егоров: извинения Семака нас полностью устраивают

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что он удовлетворён извинениями главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который оскорбил арбитров после матча 6-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0).

«Я сегодня разговаривал с Семаком. Сергей Богданович извинился, сделал это публично. Он извинился перед Матюниным, попросил меня передать ему официальные извинения. Эмоции чуть перехлестнули, но хочу сказать Сергею Богдановичу спасибо. Человек понял, что поведение было неправильное, и на следующий день принёс официальные извинения. Думаю, тему нужно закрыть. Эмоции бывают у всех. Извинения нас полностью устраивают», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».