Егоров: в протоколе матча указано, что у Ракицкого одна жёлтая карточка
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал информацию, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий был удалён в концовке матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).
«В ходе игры мне поступало много звонков, что Ракицкий получил две жёлтые карточки. Есть официальный протокол матча, где все указано — у него одна жёлтая карточка», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 11-е место.
В 7-м туре Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде 24 августа сыграют с «Уфой», а команда из Грозного на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.
Ракицкий не получал красную карточку. В протоколе указана только одна жёлтая
- 18 августа 2019
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