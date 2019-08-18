Егоров: в протоколе матча указано, что у Ракицкого одна жёлтая карточка

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал информацию, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий был удалён в концовке матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).

«В ходе игры мне поступало много звонков, что Ракицкий получил две жёлтые карточки. Есть официальный протокол матча, где все указано — у него одна жёлтая карточка», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 11-е место.



В 7-м туре Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде 24 августа сыграют с «Уфой», а команда из Грозного на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.