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Егоров — об удалении Уциева в матче с «Зенитом»: это красная карточка

Егоров — об удалении Уциева в матче с «Зенитом»: это красная карточка
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в начале матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Игрок грозненской команды был удалён уже на 7-й минуте встречи.

«Для меня это красная карточка. Это фол, который лишает соперника явной возможности забить гол. Не специально задел ногу? Я сколько судил, но ещё ни разу не слышал, чтобы футболист сказал: „Я сделал это специально“. Понятно, что это фол. Матюнин даёт моментальный свисток, хотя из-за трибун кто-то из игроков мог это не услышать. Когда Азмун подхватил мяч, то арбитр давал уже второй свисток», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

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