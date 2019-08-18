Егоров — об удалении Уциева в матче с «Зенитом»: это красная карточка
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в начале матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Игрок грозненской команды был удалён уже на 7-й минуте встречи.
«Для меня это красная карточка. Это фол, который лишает соперника явной возможности забить гол. Не специально задел ногу? Я сколько судил, но ещё ни разу не слышал, чтобы футболист сказал: „Я сделал это специально“. Понятно, что это фол. Матюнин даёт моментальный свисток, хотя из-за трибун кто-то из игроков мог это не услышать. Когда Азмун подхватил мяч, то арбитр давал уже второй свисток», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».
Егоров ответил на критику Дзюбы в адрес судей матча с «Ахматом»
- 18 августа 2019
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