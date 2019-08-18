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Филипп — о голе «Локомотиву»: у меня всегда был хороший удар — ещё с 8-9 лет

Филипп — о голе «Локомотиву»: у меня всегда был хороший удар — ещё с 8-9 лет
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал поражение в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Почему я бил штрафной? А почему мне не бить? Вы же видели, какой у меня удар. У меня всегда был хороший удар — ещё с 8-9 лет. Я увидел, что Гилерме отошёл чуть-чуть дальше к дальней штанге, поэтому решил закрутить мяч под ближнюю штангу. Гол получился слегка забавным, потому что мяч от перекладины попал во вратаря и от него отскочил в ворота. Но по-настоящему счастливым я после этого гола быть не могу, потому что команда проиграла.

Моя любимая — это правая нога. Но ещё в детских командах меня тренировали бить с левой ноги. Так что для меня проблемы нет, с какой ноги бить.

Я играю «десятку», раздаю передачи партнёрам, сам стараюсь забивать дальними ударами. Сегодня это лучше получилось в первом тайме, хуже — во втором.

Чтобы набрать 100% готовность, мне понадобится ещё 2-3 недели. Для этого есть резервы. Надеюсь, что адаптация будет проходить быстрее. Пока, вы видели, что в первом тайме я действовал острее, интереснее, разнообразнее, однако во втором тайме, где-то к 60-70 минуте всё это делать становилось тяжелее", — сказал Филипп в интервью клубной пресс-службе «Динамо».

«Динамо» — «Локомотив»: Филипп забил гол в дебютном матче за бело-голубых
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