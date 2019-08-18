Гилерме извинился перед Хёведесом за удар мячом в голову

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме принёс извинения одноклубнику защитнику Бенедикту Хёведесу, которому он попал мячом в голову во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1). Эпизод произошёл на 36-й минуте и Хёведес от удара упал на газон.

«Упс, и такое бывает. Извини», — написал Гилерме в своём «Инстаграме», прикрепив видео эпизода.

«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Алексея и Антона Миранчуков. «Железнодорожники», набрав 13 очков, поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.

В нынешнем сезоне 33-летний Гилерме провёл шесть матчей в чемпионате России, в которых пропустил четыре гола. На счету 31-летнего Хёведеса три матча.

В 7-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 24 августа.