Гилерме извинился перед Хёведесом за удар мячом в голову

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме принёс извинения одноклубнику защитнику Бенедикту Хёведесу, которому он попал мячом в голову во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1). Эпизод произошёл на 36-й минуте и Хёведес от удара упал на газон.
«Упс, и такое бывает. Извини», — написал Гилерме в своём «Инстаграме», прикрепив видео эпизода.
«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Алексея и Антона Миранчуков. «Железнодорожники», набрав 13 очков, поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.
В нынешнем сезоне 33-летний Гилерме провёл шесть матчей в чемпионате России, в которых пропустил четыре гола. На счету 31-летнего Хёведеса три матча.
В 7-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 24 августа.
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