Дани Алвес забил гол в дебютном матче за «Сан-Паулу»

Бразильский защитник Дани Алвес отметился голом в дебютном матче за свой новый клуб «Сан-Паулу».

Футболист отличился в матче 15-го тура чемпионата Бразилии с «Сеарой» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

Напомним, что 36-летний бразилец перешёл в «Сан-Паулу» в начале августа в статусе свободного агента. Алвес подписал с клубом соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года.

С 2017 по 2019 год Дани выступал за «Пари Сен-Жермен». Этим летом бразилец стал свободным агентом. В минувшем сезоне защитник на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.



Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входил в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».