Дани Алвес забил гол в дебютном матче за «Сан-Паулу»

Бразильский защитник Дани Алвес отметился голом в дебютном матче за свой новый клуб «Сан-Паулу».
Футболист отличился в матче 15-го тура чемпионата Бразилии с «Сеарой» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
Напомним, что 36-летний бразилец перешёл в «Сан-Паулу» в начале августа в статусе свободного агента. Алвес подписал с клубом соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года.
С 2017 по 2019 год Дани выступал за «Пари Сен-Жермен». Этим летом бразилец стал свободным агентом. В минувшем сезоне защитник на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входил в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».
- 19 августа 2019
-
01:03
-
00:58
-
00:54
-
00:32
-
00:26
-
00:23
-
00:08
- 18 августа 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:43
-
23:37
-
23:21
-
23:12
-
22:59
-
22:49
-
22:45
-
22:45
-
22:42
-
22:42
-
22:38
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:02
-
21:59
-
21:55
-
21:50
-
21:33
-
21:30
-
21:24
-
21:24
-
21:14
-
21:04
-
20:55