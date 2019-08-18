«Бетис» в меньшинстве упустил ничью в матче Примеры с «Вальядолидом»

В матче 1-го тура испанской Примеры «Бетис» уступил «Вальядолиду». Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Итоговый счёт матча — 1:2.

Уже к 11-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве и были вынуждены сделать две замены. Первая была связана с красной карточкой, которую получил голкипер Хоэль Роблес Бласкес, а вторая — с травмой Хоакина Санчеса. Воспользоваться численным преимуществом гости смогли на 63-й минуте — Серхио Гвардиола открыл счёт с передачи Рубена Алькараса. Однако уже через пять минут хозяева сравняли счёт — отличился Лоренсо Морон с передачи Эмерсона. Вырвать победу «Вальядолиду» удалось на 89-й минуте. Победный гол с передачи Вальдо Рубио забил Оскар Плано.

В следующем туре «Бетис» в гостях сыграет с «Барселоной» (25 августа), «Вальядолид» днём ранее также на выезде встретится с «Реалом».