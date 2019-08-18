«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Ренн» обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Стад де ла Рут де Лорьян». Обслуживал матч арбитр Антони Готье, которому помогали Эрик Данизан и Фредерик Эбрар.

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал форвард гостей Эдинсон Кавани. «Ренн» сумел отыграться незадолго до перерыва, отличился М'Байе Ньянг, которому ассистировал Амари Траоре. В начале второго тайма хозяев вывел вперёд Ромен дель Кастильо с паса Эдуардо Камавинжа.

В матче не принимал участия бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который продолжает восстанавливаться после травмы, а также хочет покинуть клуб.

«Ренн», набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» (3) — на 8-м месте в таблице.