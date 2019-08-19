Дебютный гол Филиппа и дуплет Миранчуков — в обзоре матча «Динамо» — «Локомотив»

В 6-м туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживал арбитр Василий Казарцев.
Динамовцы открыли счёт на 13-й минуте, отличился немецкий форвард Максимилиан Филипп, для которого гол стал дебютным в составе бело-голубых. В середине тайма «Локомотив» сравнял счёт. Автором гола стал Алексей Миранчук, который реализовал пенальти. Победу «Локомотиву» принёс гол Антона Миранчука на 82-й минуте. Голевой передачей отметился Рифат Жемалетдинов.
Видео можно посмотреть на странице РПЛ в Rutube.
«Локомотив», набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (5) — на 13-м месте.
В 7-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром». «Динамо» предстоит гостевая игра с «Тамбовом». Оба матча состоятся 24 августа.
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