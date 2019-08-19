Форлан: Роналду — эгоист, в «МЮ» он проводил целый день у зеркала

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан назвал экс-партнёра по манкунианскому клубу Криштиану Роналду эгоистом.

«Роналду, в отличие от Бекхэма, был эгоистом в раздевалке. Криштиану всегда хотел находиться рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала», — приводит слова Форлана Mirror.

Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2002 по 2004 год. Всего в составе «красных дьяволов» он провёл 98 матчей и забил 17 мячей.

Роналду защищал цвета манкунианского клуба в период с 2003 по 2009 год. За «МЮ» он сыграл 292 матча и забил 118 мячей.

Этим летом Форлан объявил о завершении карьеры футболиста. Его последним клубом был гонконгский «Китчи», в составе которого он в последний раз выходил на поле в мае 2018 года.

