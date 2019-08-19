Нападающий «Спартака» Понсе получил вызов в молодёжную сборную Аргентины

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодёжную сборную Аргентины, сообщается в «твиттере» Федерации футбола Аргентины.
Всего в списке оказалось 26 игроков. Ранее Федерация футбола Аргентины сообщила, что список вызванных игроков в молодёжную сборную будет одобрен главным тренером национальной команды Лионелем Скалони.
Молодёжная сборная Аргентины готовится к отборочному турниру на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. Матчи отбора пройдут в январе в Колумбии.
Напомним, Понсе перешёл в «Спартак» из «Ромы» этим летом и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.
В минувшем сезоне Эсекьель выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал форварда в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль». В прошлом сезоне Понсе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 21 гол и 4 результативные передачи.
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