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«Атлетико» обыграл «Хетафе» благодаря голу Мораты

«Атлетико» обыграл «Хетафе» благодаря голу Мораты
Футбол / Испания 0

В матче 1-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Хетафе» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес, которому ассистировали Хуан Хосе Лопес Мир и Хосе Гальехо Гарсия.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал Альваро Мората, которому ассистировал Киран Триппьер. На 38-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Хорхе Молины. Впрочем, вскоре Ренан Лоди в течение одной минуты получил две жёлтые карточки и составы команд уравнялись. Во 2-м тайме Мората мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

Во 2-м туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Леганесом». Матч состоится 25 августа.

Испания - Примера. 1-й тур
18 августа 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 – Мората – 23
Удаления: Лоди, 42 – Молина, 38
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