«Атлетико» обыграл «Хетафе» благодаря голу Мораты

В матче 1-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Хетафе» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес, которому ассистировали Хуан Хосе Лопес Мир и Хосе Гальехо Гарсия.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал Альваро Мората, которому ассистировал Киран Триппьер. На 38-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Хорхе Молины. Впрочем, вскоре Ренан Лоди в течение одной минуты получил две жёлтые карточки и составы команд уравнялись. Во 2-м тайме Мората мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

Во 2-м туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Леганесом». Матч состоится 25 августа.