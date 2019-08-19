Чорлука: слишком старый, вечно травмированный, медленный. Продолжайте болтать

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука ответил критикам после матча 6-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).
«Слишком старый, вечно травмированный, слишком медленный. Продолжайте болтать», – написал Чорлука в «Инстаграме», приложив скриншот со своей личной статистикой.
За годы своей карьеры хорват отыграл за «Динамо» Загреб, «Интер» Запрешич, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Байер» и «Локомотив». Чорлука выступает в составе «Локомотива» с 2012 года, сыграв за это время 176 матчей во всех турнирах на клубном уровне и забив 8 мячей. За это время Ведран стал чемпионом России в сезоне-2017/18, трёхкратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и выиграл Суперкубок России в 2019 году. Также Чорлука – чемпион Хорватии 2005/06, 2006/07 и вице-чемпион мира 2018 года.
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