Чорлука: слишком старый, вечно травмированный, медленный. Продолжайте болтать

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука ответил критикам после матча 6-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).



«Слишком старый, вечно травмированный, слишком медленный. Продолжайте болтать», – написал Чорлука в «Инстаграме», приложив скриншот со своей личной статистикой.



За годы своей карьеры хорват отыграл за «Динамо» Загреб, «Интер» Запрешич, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Байер» и «Локомотив». Чорлука выступает в составе «Локомотива» с 2012 года, сыграв за это время 176 матчей во всех турнирах на клубном уровне и забив 8 мячей. За это время Ведран стал чемпионом России в сезоне-2017/18, трёхкратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и выиграл Суперкубок России в 2019 году. Также Чорлука – чемпион Хорватии 2005/06, 2006/07 и вице-чемпион мира 2018 года.

Фото: instagram.com/corlukav05_14/