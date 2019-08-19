Мактоминай: Погба может сделать на поле всё что угодно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай выразил мнение, что атакующие действия его партнёра по команде Поля Погба порой выходят за рамки обычных представлений о футболе и тактических схем игры.
«Когда играешь с Полем, то замечаешь, что ему нравится врываться в штрафную площадь, и твоя задача – убедиться, что мы находимся в безопасности сзади и компактны на разных участках поля.
Нужно помнить и считаться с тем, что Поль является игроком высочайшего уровня, мирового класса. Он может сделать всё что угодно на футбольном поле. И вы должны адаптироваться к тому, что он делает, к различным рывкам и манёврам, которые он может совершать.
С каждым партнёром на поле необходима обратная связь. Нужно постоянно держать такую связь, чтобы знать, кто и как действует на поле, чтобы быть готовым к любым обстоятельствам. И нам это отлично удаётся», — приводит слова Мактоминая пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» во 2-м туре АПЛ 19 августа сыграет с «Вулверхэмптоном».
- 19 августа 2019
-
02:20
-
01:32
-
01:03
-
00:58
-
00:54
-
00:32
-
00:26
-
00:23
-
00:08
- 18 августа 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:43
-
23:37
-
23:21
-
23:12
-
22:59
-
22:49
-
22:45
-
22:45
-
22:42
-
22:42
-
22:38
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:02
-
21:59
-
21:55
-
21:50
-
21:33
-
21:30
-
21:24
-
21:24
-
21:14