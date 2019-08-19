Мактоминай: Погба может сделать на поле всё что угодно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай выразил мнение, что атакующие действия его партнёра по команде Поля Погба порой выходят за рамки обычных представлений о футболе и тактических схем игры.



«Когда играешь с Полем, то замечаешь, что ему нравится врываться в штрафную площадь, и твоя задача – убедиться, что мы находимся в безопасности сзади и компактны на разных участках поля.



Нужно помнить и считаться с тем, что Поль является игроком высочайшего уровня, мирового класса. Он может сделать всё что угодно на футбольном поле. И вы должны адаптироваться к тому, что он делает, к различным рывкам и манёврам, которые он может совершать.



С каждым партнёром на поле необходима обратная связь. Нужно постоянно держать такую связь, чтобы знать, кто и как действует на поле, чтобы быть готовым к любым обстоятельствам. И нам это отлично удаётся», — приводит слова Мактоминая пресс-служба «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» во 2-м туре АПЛ 19 августа сыграет с «Вулверхэмптоном».

«Реал» планирует сделать ещё одно предложение о покупке Погба в ближайшее время