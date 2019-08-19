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«Ювентус» интересуется Дембеле

«Ювентус» интересуется Дембеле
Футбол / Италия 0

«Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Лиона» Муссы Дембеле, сообщает L’Equipe.

Итальянский клуб последние несколько месяцев внимательно следит за выступлениями француза. На матче чемпионата Франции «Лион» – «Анже» (6:0) присутствовали скауты «Ювентуса», пристально следящие за игрой Дембеле. В этом матче Мусса забил два гола.

В двух прошедших матчах Лиги 1 Дембеле забил 3 гола. А его команда находится на лидирующей позиции в турнирной таблице Лиги 1.

За годы своей карьеры Мусса отыграл за «Фулхэм», «Селтик», «Лион». В сборную Франции приглашается с 2011 года. В сезоне 2016/2017 стал обладателем Кубка Шотландии. 23-летний француз сыграл за свою карьеру 203 матча и забил 90 голов.

«Лион» разгромил «Анже» со счётом 6:0, Дембеле и Депай оформили по дублю
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