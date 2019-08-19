Игбун: почувствовал боль в желудке, но все обошлось

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0). Автором обоих голов является Игбун, за что был признан игроком матча.
«Я чувствую себя великолепно! Я забил два гола, как ещё можно себя чувствовать. Думаю, что подарил болельщикам радость, и это делает меня счастливым. Что касается гола, то я даже не смотрел, где их вратарь или защитник. Думаю, это всё из-за моей скорости. Я очень быстро бежал, он выскочил. А потом я почувствовал боль в области желудка, но в целом всё обошлось. Хорошо, что забил гол.
Замена? Я очень сильно устал. Вы видели спринт, который я совершил. Поэтому я сам попросил замену, чтобы на поле вышел свежий игрок. Но повторюсь, рад, что забил эти два гола и чувствую себя счастливым», — приводит слова Игбуна пресс-служба «Уфы».
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