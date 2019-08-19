Перелом челюсти полузащитника «Луча» Калугина ставит под сомнение его карьеру

Врач-стоматолог Владимир Чехов дал свое заключение травме полузащитника «Луча» Дмитрия Калугина, полученной в матче 9-го тура ФНЛ против «Факела» (3:0). Калугин столкнулся с голкипером Данилой Ермаковым, получив серьезный перелом верхней челюсти.



«Перелом верхней челюсти – это проблема, которая может поставить под сомнение карьеру игрока. Если с диагнозом не ошиблись, то футболиста Калугина ждёт долгое восстановление. Из тренировочного процесса он выпадет от трёх месяцев до полугода.



Но и важно, какие результаты дадут обследования у хирурга и невропатолога. Потому что перелом верхней челюсти обычно сопровождается черепно-мозговыми травмами и, как следствие, тяжёлым восстановлением.



Тут под сомнением не только карьера игрока, но и его нормальная жизнедеятельность. Все зависит от лечения в ближайшие несколько часов», – приводит слова Чехова Eurosport.

«Луч» разгромил «Факел» в домашнем матче ФНЛ