Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер: где Погба – там всегда вопросы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вновь ответил на вопросы о будущем полузащитника Поля Погба в британской команде.



«Пресса постоянно задает мне вопросы о Поле, не так ли? Но я совершенно не переживаю на этот счёт. Думаю, он останется с нами.



Пресса выхватывает слова из контекста, но я не вижу ничего странного в его словах – «Мне нравится играть, весело провожу время с одноклубниками. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я люблю свою работу».



Если вы о предложении, где «всё еще под вопросом», то где Погба – там всегда вопросы. Сколько было пресс-конференций, столько было вопросов о Погба. Но он практически всё время говорит, что ему нравится играть за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Мактоминай: Погба может сделать на поле всё что угодно