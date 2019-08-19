Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер: где Погба – там всегда вопросы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вновь ответил на вопросы о будущем полузащитника Поля Погба в британской команде.
«Пресса постоянно задает мне вопросы о Поле, не так ли? Но я совершенно не переживаю на этот счёт. Думаю, он останется с нами.
Пресса выхватывает слова из контекста, но я не вижу ничего странного в его словах – «Мне нравится играть, весело провожу время с одноклубниками. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я люблю свою работу».
Если вы о предложении, где «всё еще под вопросом», то где Погба – там всегда вопросы. Сколько было пресс-конференций, столько было вопросов о Погба. Но он практически всё время говорит, что ему нравится играть за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
Мактоминай: Погба может сделать на поле всё что угодно
- 19 августа 2019
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:33
-
05:13
-
04:44
-
03:39
-
02:20
-
01:32
-
01:03
-
00:58
-
00:54
-
00:32
-
00:26
-
00:23
-
00:08
- 18 августа 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:43
-
23:37
-
23:21
-
23:12
-
22:59
-
22:49
-
22:45
-
22:45
-
22:42
-
22:42
-
22:38
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:02
-
21:59
Партнерский контент