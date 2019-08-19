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Месси полностью восстановился после травмы

Месси полностью восстановился после травмы
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси полностью восстановился после травмы икроножной мышцы, сообщает AS. Процесс восстановления вынудил аргентинца пропустить предсезонный тур по США и матч первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1).

Уже сегодня, 19 августа, Месси приступит к полноценным тренировкам с одноклубниками. Лионель мог сыграть уже с «Атлетиком», но главный тренер команды Эрнесто Вальверде решил не рисковать здоровьем футболиста. В матче второго тура лиги с «Бетисом» не сможет играть из-за травмы другой форвард команды — Луис Суарес.

В прошедшем сезоне Месси провёл 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. Он является десятикратным чемпионом Испании.

Источник: Месси получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА
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