Месси полностью восстановился после травмы
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси полностью восстановился после травмы икроножной мышцы, сообщает AS. Процесс восстановления вынудил аргентинца пропустить предсезонный тур по США и матч первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1).
Уже сегодня, 19 августа, Месси приступит к полноценным тренировкам с одноклубниками. Лионель мог сыграть уже с «Атлетиком», но главный тренер команды Эрнесто Вальверде решил не рисковать здоровьем футболиста. В матче второго тура лиги с «Бетисом» не сможет играть из-за травмы другой форвард команды — Луис Суарес.
В прошедшем сезоне Месси провёл 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. Он является десятикратным чемпионом Испании.
Источник: Месси получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА
- 19 августа 2019
-
08:39
-
07:48
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:33
-
05:13
-
04:44
-
03:39
-
02:20
-
01:32
-
01:03
-
00:58
-
00:54
-
00:32
-
00:26
-
00:23
-
00:08
- 18 августа 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:43
-
23:37
-
23:21
-
23:12
-
22:59
-
22:49
-
22:45
-
22:45
-
22:42
-
22:42
-
22:38
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:09
Партнерский контент