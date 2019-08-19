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Балотелли: наконец-то я дома

Балотелли: наконец-то я дома
Футбол / Италия 0

Нападающий Марио Балотелли прокомментировал свой переход в «Брешию». Футболист вырос в Кончезьо, провинции Брешиа.

Марио являлся свободным агентом, поэтому достался команде совершенно бесплатно. Контракт подписан до лета 2022 года. Сегодня, 19 августа, игрок будет официально представлен в штаб-квартире итальянского клуба.

«Наконец-то я вернулся в свой город!» – написал Балотелли в «Инстаграме».

За годы своей карьеры Балотелли выступал за «Лумеццане», «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Олимпик Марсель». Также Марио вызывался в национальную сборную. Он трёхкратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, а также победитель Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2009/10.

Видео доступно в «инстаграме» Марио Балотелли.

«Брешия» объявила о переходе Балотелли
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