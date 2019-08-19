Дентиньо: если я клоун, то Бурда — плакса. Когда Киев уступает, они все плачут

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Дентиньо прокомментировал победу своей команды над «Львовом» (2:0), а также ответил на критику в свой адрес со стороны защитника киевского «Динамо» Никиты Бурды.
«Был действительно очень сильный удар, и нога ещё немного болит. Сложно ходить, хромаю, но надеюсь, ничего серьёзного. Доктор сказал, нужно посмотреть, что именно там произошло, и тогда оценить ситуацию. Постараюсь восстановиться как можно быстрее.
Очень обрадовался, что удалось забить гол. Мне представилась отличная возможность пойти на дальнюю штангу и реализовать момент. В целом провели хороший поединок: отлично показали себя на поле и доминировали.
Один из футболистов «Динамо» назвал меня клоуном после прошлого матча, и я посвятил гол ему. Если он думает, что я клоун, то он плакса, ведь каждый раз, когда они уступают, то все плачут и плачут. Думаю, профессионал, когда проигрывает, должен уметь принимать поражение.
Да, во втором тайме продуктивность немного упала. Этого не следует допускать. Но я уверен, что тренер «потянет нас за уши», так как очень важно проводить весь матч в высоком темпе. Самое главное, что мы добились победы и добыли три очка.
В «Львове» есть бразильцы, но я знаю их только по имени, лично не знаком. Многие бразильцы демонстрируют качественный футбол, и «Львов» не исключение. Отличная команда, поэтому мы должны ценить сегодняшнюю победу», — приводит слова Дентиньо пресс-служба «Шахтёра».
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