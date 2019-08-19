«Манчестер Юнайтед» готов заплатить своему защитнику, чтобы тот покинул клуб

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить своему защитнику Маркос Рохо, чтобы тот покинул команду, сообщает Mirror. Отмечается, что главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает в новом сезоне на аргентинского футболиста. В настоящее время в стане манкунианцев сразу семь центральных защитников.

У Рохо с «Манчестер Юнайтед» действующий контракт ещё на два года, по которому он зарабатывает £ 130 тыс. в неделю. Руководство английского клуба, которое летом так и не нашло покупателя на аргентинца, рассчитывает заключить с игроком соглашение, чтобы выплатить ему большую часть суммы по контракту. Сам защитник рассчитывает переехать в Испанию или Италию, где ряд команд хотели бы взять его в аренду.

В сезоне-2018/19 Маркос принял участие всего лишь в пяти матчах английской Премьер-лиги. Ещё одну встречу защитник провёл в Лиге чемпионов. Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн. Также аргентинец выступал за московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».