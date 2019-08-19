Тиль: приятно удивило, что «Спартак» — это русская «Барселона»

Новичок «Спартака» полузащитник Гус Тиль поделился впечатлениями от перехода в московский клуб из «АЗ Алкмар».



«Люди из «Спартака» обладают очень серьёзным даром убеждения. Как они рассказывали мне о клубе и его истории! Из каждого слова можно было сделать вывод о том, насколько это большой и амбициозный клуб. Когда я услышал, что только в России за «Спартак» болеют 50-60 млн человек, — это впечатлило. А потом увидел всё собственными глазами. И мне очень понравилось. Начиная со стадиона и заканчивая отношением людей.



В клубном музее был. Очень запомнился рассказ его директора, что 20, 30, 40 лет назад «Спартак» играл как «Аякс» и «Барселона», стремясь не просто выигрывать, но и показывать красивый комбинационный футбол. Я об этом не знал, и меня приятно удивило, что «Спартак» — это, согласно его традициям, русская «Барселона», — цитирует Тиля «Спорт-экспресс».



Тиль обошёлся «Спартаку» в € 18 млн. Гус является воспитанником «АЗ Алкмар», в академии которого обучался с 13 лет. В составе голландского клуба 21-летний хавбек принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. 26 марта 2018 года футболист дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче с Португалией (3:0).

Тиль: Москва и Грозный — это как будто две разные страны! А лица?!