Гризманну не разрешат в «Барселоне» играть под номером Коутиньо
Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн не сможет сменить номер по ходу нынешнего сезона, сообщает AS. После того, как каталонскую команду покинул Филиппе Коутиньо, перешедший в «Баварию» на правах аренды, в стане сине-гранатовых освободился 7-й номер, под которым Гризманн ранее играл в «Атлетико».
Но регламенту Испанской федерации футбола французский футболист не сможет сыграть в новом сезоне под 7-м номером, так как футболисты Примеры обязаны выступать под одним номером в течение всего сезона.
Гризманн уже дебютировал за «Барселону» в матче первого тура против «Атлетика» (0:1) под номером 17. Во втором туре чемпионата Испании каталонцы 25 августа на своём поле сыграют против «Бетиса».
«Бавария» официально объявила о договорённости с «Барселоной» по Коутиньо
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