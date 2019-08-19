Тухель назвал условие, при котором «ПСЖ» продаст Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с нападающим Неймаром после матча 2-го тура чемпионата Франции с «Ренном», в котором парижане уступили со счётом 1:2. Бразильский футболист не принимал участие в игре, так как продолжает восстанавливаться после травмы, а также хочет покинуть клуб.

«Мы не можем потерять Неймара, не заменив его. Если мы оставим его, у нас будет игрок, который может обыграть любого один в один, и это иногда необходимо. Ничего не изменилось. Рынок открыт, этот вопрос не будет решён сегодня или завтра. Неймар не может играть, потому что ещё не тренировался с остальными, и риск получения травмы слишком велик», — цитирует Тухеля Mirror.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» был готов отпустить Неймара в «Реал» в обмен на включение в сделку по нему двух игроков — Винисиуса Жуниора и Рафаэля Варана.