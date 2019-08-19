«Монако» готов предложить «Интеру» € 65 млн за Икарди
«Монако» хочет усилиться нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport, монегаски готовы отдать нерадзурри € 60-65 млн за 26-летнего футболиста, тем самым повторив предложение «Наполи». При этом переход в «Монако» станет для Икарди более выгодным с финансовой точки зрения – клуб готов платить форварду € 12 млн в год, в то время как неаполитанцы предлагают ему € 7,5 млн (€ 9,5 млн с учётом бонусов).
Ранее сообщалось, что наряду с «Наполи» главным претендентом на Икарди является «Ювентус». Также игроком интересовалась «Рома».
В минувшем сезоне Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.
«Наполи» планирует предложить «Интеру» за Икарди € 65 млн и Милика
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