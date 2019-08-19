И. Суркис: тренерский штаб Хацкевича ловит рыбу, теперь работают другие люди

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал отставку Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.
«У нас с Хацкевичем состоялся телефонный разговор. Предложил ему встретиться, когда улягутся эмоции, потому что я всю ночь не спал. Поговорив, сказал ему: «Александр Николаевич, отдыхайте. Подумайте, какие были допущены ошибки, какие были позитивные моменты. Вы – молодой человек, вам еще работать тренером, если не в этой команде, то в другой». Результат остается – игра забывается. У нас не было игры в последних матчах, четко подчеркиваю. Почему? Мне сложно сказать. Может быть, новый тренерский штаб, сделав анализ, протестировал футболистов, взяв программу, как они готовились к сезону.
Я этот вопрос задам, меня он будет волновать и интересовать – почему мы провалили начало сезона, где были возложены большие надежды. Качество игры, футбола, чтобы когда к нам попадают такие команды, как «Брюгге», чтобы мы шли не с валидолом на стадион, а с другим хорошим лекарством, с радостью.
Чтобы болельщики знали, что мы эту команду обыграем в любом случае победим. При счете 2:1 с «Брюгге» у меня не было уверенности, что мы эту команду додавим. Была выбрана неправильная тактика, стратегия на эти два матча, это вопрос уже не ко мне, а к тренерскому штабу. Тренерский штаб сегодня отдыхает, ловит рыбу, работают другие люди. Что такое возродить команду? Она не лежит на земле. У нас очень сильный конкурент – «Шахтер». Эта команда хорошо укомплектована, с хорошими возможностями, прежде всего финансовыми, с хорошей философией», – сказал Суркис в эфире YouTube-канала «Профутбол».
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