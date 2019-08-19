Полузащитник «Ренна» установил уникальное достижение

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» установил уникальное достижение. Хавбек стал самым юным футболистом Лиги 1, который отметился в игре результативной передачей. Игрок, которому на день матча было 16 лет и 9 месяцев, сделал голевой пас и помог своей команде одержать победу над «ПСЖ» со счётом 2:1.

Футболист родом из Анголы ранее уже входил в историю, став первым игроком, родившимся после 1 января 2002 года, который начал игру в стартовом составе команды из пяти сильнейших чемпионов Европы. Это произошло, когда Камавинжа вышел в основном составе «Ренна» в матче против «Монако» (2:2) в мае нынешнего года.

Календарь матчей чемпионата Франции.