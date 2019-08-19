Полузащитник «Ренна» установил уникальное достижение
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» установил уникальное достижение. Хавбек стал самым юным футболистом Лиги 1, который отметился в игре результативной передачей. Игрок, которому на день матча было 16 лет и 9 месяцев, сделал голевой пас и помог своей команде одержать победу над «ПСЖ» со счётом 2:1.
Футболист родом из Анголы ранее уже входил в историю, став первым игроком, родившимся после 1 января 2002 года, который начал игру в стартовом составе команды из пяти сильнейших чемпионов Европы. Это произошло, когда Камавинжа вышел в основном составе «Ренна» в матче против «Монако» (2:2) в мае нынешнего года.
Календарь матчей чемпионата Франции.
«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1
- 19 августа 2019
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- 18 августа 2019
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