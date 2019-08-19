Табличку Гризманна у стадиона «Атлетико» вновь забросали мусором

Болельщики мадридского «Атлетико» продолжают проявлять недовольство решением нападающего Антуана Гризманна покинуть клуб и перейти в «Барселону».



Накануне, 18 августа, перед домашним матчем с «Хетафе» в 1-м туре испанской Примеры фанаты «матрасников» в очередной раз забросали мусором почётную табличку с фамилией 28-летнего футболиста возле стадиона «Ванда Метрополитано». На ней появились остатки еды и пивная банка. Также на фамилию форварда был наклеен стикер с символикой клуба.



Аналогичный инцидент произошёл в середине июля, когда о переходе Гризманна было объявлено официально.

Фото доступно в «твиттере» Griezmann Chief.



«Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонцами пятилетний контракт. Сумма отступных в соглашении француза с «Барселоной» составляет € 800 млн.