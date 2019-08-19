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Стало известно, сколько Коутиньо за сезон заработает в «Баварии»

Стало известно, сколько Коутиньо за сезон заработает в «Баварии»
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на правах аренды перешёл в «Баварию», за один сезон в стане мюнхенской команды заработает € 12 млн, сообщает Bild.

Ранее в СМИ сообщалось, что за годичную аренду полузащитника немецкий клуб заплатит порядка € 15–20 млн. Согласно договорённости между клубами, следующим летом чемпион Германии будет иметь право выкупить контракт 27-летнего хавбека за € 120 млн.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего год из «Ливерпуля». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых игрок провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

«Бавария» официально объявила о договорённости с «Барселоной» по Коутиньо
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