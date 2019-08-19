Украинский клуб уволил экс-игрока «Реала» с поста главного тренера

Донецкий «Олимпик» отправил в отставку с поста главного тренера бывшего защитника «Реала» Жулиу Сезара. В четырёх стартовых матчах нового сезона команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела четыре поражения с разницей мячей 2:8. 40-летний специалист работал с донецкой командой с июля нынешнего года.

«Олимпик» благодарит Жулио Сезара и его помощников за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.

О том, кто станет новым главным тренером «Олимпика» будет известно в ближайшие дни. Президент клуба уже заинтриговал футбольную общественность, сообщив, что переговоры с другим иностранным специалистом находятся на продвинутой стадии", — говорится на официальном сайте украинской команды.