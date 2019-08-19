Мюнхенская «Бавария» в своём официальном «твиттере» подтвердила переход полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.



За немецкую команду 27-летний бразильский футболист будет выступать под номером 10, который на протяжении последних 10 лет принадлежал нападающему Арьену Роббену. Голландец покинул клуб по окончании прошлого сезона.

«Бавария» представила Коутиньо, бразилец взял номер Роббена Фото: Официальный «твиттер» ФК «Бавария»

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего год из «Ливерпуля». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых игрок провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.



Ранее бразилец также защищал цвета «Интера», «Васко да Гамы» и «Эспаньола».

