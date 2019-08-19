Де Брёйне: что мог сделать Лапорт? Отрубить свою руку и играть без неё?

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне раскритиковал решение судей отменить гол Габриэла Жезуса в домашнем матче 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур». Гол Жезуса был отменён из-за того, что по пути к бразильцу мяч задел руку Эмерика Лапорта. Это касание было обнаружено с помощью системы VAR.



«Было введено новое правило по поводу игры рукой. Когда я посмотрел видео, то понял, что он никак не мог убрать свою руку. Что он мог сделать? Может, отрубить свою руку и играть без неё? Он ничего не мог поделать, потому что Отаменди был в 10 сантиметрах от него и играл головой по мячу. За это время невозможно среагировать. Я не являюсь большим фанатом VAR. Вы можете понять меня, если хотите сделать футбол лучше», — цитирует Де Брёйне The Independent.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» поделили очки в матче АПЛ