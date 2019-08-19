Ярошик: ЦСКА нужен игрок с большим опытом, такой как Шюррле в «Спартаке»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказал мнение, на что будут претендовать «армейцы» и «Спартак» в нынешнем сезоне.
«Мне кажется, за чемпионство в этом году поборются «Зенит» и «Краснодар». А ЦСКА и «Спартаку» придётся соперничать с «Локомотивом» за путёвку в Лигу чемпионов. Пока это потолок. А чтобы поднять планку притязаний, „армейцам“ нужно прикупить какого-нибудь большого игрока с опытом. Такого как Андре Шюррле, который заметно усилил «Спартак».
Может ли ЦСКА в этом сезоне ради чемпионата пожертвовать Лигой Европы? А такое в России бывает? Еврокубки — это престиж. И в Лиге Европы никто не играет спустя рукава. Да, «скамейка» у ЦСКА короткая, ресурсов для борьбы на два фронта у Гончаренко немного. Но „армейцы“ во всех турнирах бьются за победу. И клуб не будет менять философию. В этом я уверен», — цитирует Ярошика «Советский спорт».
- 19 августа 2019
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