Агент Тельо: Кристиан не перейдёт в «Краснодар» этим летом

Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, выразил уверенность, что его клиент не перейдёт в «Краснодар» в нынешнее трансферное окно.
«Получается так, что этим летом Тельо не перейдёт в «Краснодар», трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернёмся к переговорам зимой», — приводит слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» активно собирает информацию о Тельо и готовится выплатить прописанную в его соглашении сумму отступных, которая составляет € 12 млн.
В минувшем сезоне испанской Примеры 27-летний полузащитник провёл 29 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами. Во встрече 1-го тура стартовавшего розыгрыша первенства с «Вальядолидом» (1:2) Кристиан провёл на поле 83 минуты и не отметился результативными действиями.
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