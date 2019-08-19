Агент Тельо: Кристиан не перейдёт в «Краснодар» этим летом

Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, выразил уверенность, что его клиент не перейдёт в «Краснодар» в нынешнее трансферное окно.



«Получается так, что этим летом Тельо не перейдёт в «Краснодар», трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернёмся к переговорам зимой», — приводит слова агента Sport24.



Ранее сообщалось, что «Краснодар» активно собирает информацию о Тельо и готовится выплатить прописанную в его соглашении сумму отступных, которая составляет € 12 млн.



В минувшем сезоне испанской Примеры 27-летний полузащитник провёл 29 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами. Во встрече 1-го тура стартовавшего розыгрыша первенства с «Вальядолидом» (1:2) Кристиан провёл на поле 83 минуты и не отметился результативными действиями.

Агент Тельо подтвердил интерес к игроку со стороны «Краснодара»