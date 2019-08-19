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«Спартак» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 19 августа в 20:00

«Спартак» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 19 августа в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром будет Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

Ранее команды встречались 64 раза. В 28 случаях сильнее оказывались «армейцы», на счету красно-белых 20 побед. 16 матчей завершились ничьей.

После пяти туров «Спартак», набрав 8 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь ЦСКА (10) располагается на пятой строчке. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно здесь.

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