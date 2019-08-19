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УЕФА назначил судей на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»

УЕФА назначил судей на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Футбол / Лига чемпионов 0

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакоса» и «Краснодара» будет судить бригада арбитров из Испании. Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, главным арбитром встречи будет Карлос дель Серро Гранде.

Его помощниками назначены Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери — Хосе Мария Санчес. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Первая игра команд состоится 21 августа в Греции, начало — 22:00 мск. Ответная встреча состоится 27 августа в Краснодаре.

Календарь матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».

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