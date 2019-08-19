Луческу раскритиковал уровень чемпионата Украины

Бывший главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу высказал мнение о нынешнем уровне украинской Премьер-лиги.

«Первая игра чемпионата Украины, которую я увидел за последние три года, — это „Динамо“ — «Шахтёр». Я был только на двух матчах «Шахтёра» в Лиге чемпионов — с «Ромой» и «Манчестер Сити». Сейчас хотел увидеть уровень чемпионата на Украине после трёх лет отсутствия. Что я увидел? Это далеко от того, что было раньше. Я ожидал, что будет намного лучше. Я помню, как оставил украинский футбол. С «Днепром», «Металлистом», с очень хорошей командой в Одессе. Шесть-семь команд имели отличный потенциал. Сейчас с 12 командами нелегко выйти на высокий уровень. Я хотел бы, чтобы топовые украинские команды мощнее противостояли друг другу.

Не забывайте, пока я был в «Шахтёре», «Динамо» сменило минимум 10 тренеров! Так невозможно! Это неправильно. Важно дать кому-то построить систему, стиль, взаимозаменяемость. Каждый тренер видит футбол по-своему, нельзя постоянно менять направление. Все тренеры «Динамо», которые играли против меня, были очень хорошими. Сёмин, Газзаев, Ребров. Это было немножко другое время, но Ребров был в порядке. Я не знаю, зачем они так часто меняли тренеров», — цитирует Луческу FootballHub.