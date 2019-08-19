Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
«Ходатайства об УДО по делу Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября. Рассмотрение назначено на 9:00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Алексеевского районного суда корреспонденту „Чемпионата“ Андрею Панкову.
Ранее стало известно, что Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 19 августа 2019
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