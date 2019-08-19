Эмери: «Арсенал» предпочёл бы никогда не играть с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 3-м туре английской Премьер-лиги.



«Мы не хотим играть с «Ливерпулем». Мы предпочли бы вообще никогда с ними не встречаться. Тем не менее для нас это отличный вызов и проверка на прочность. Для болельщиков, для всех нас отправиться на «Энфилд» с шестью очками в активе – это здорово.



Наша цель – сократить отставание от «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси». Когда мы играем с ними, это возможность показать, на что мы способны. В выходные нас ждёт отличный матч», — приводит слова Эмери Sky Sports.



Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится 24 августа на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Эмери: «Арсенал» намерен конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»