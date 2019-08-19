Болельщики ЦСКА обратились к Гончаренко перед матчем со «Спартаком»
Болельщики московского ЦСКА обратились к главному тренеру «армейцев» Виктору Гончаренко перед дерби со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ. Фанаты встретили команду после тренировки аплодисментами.
«Мы хотели вам сказать, что мы с вами были, есть и будем. Здесь нас 100 человек, а на матче будет 4000, а их будет в 10 раз больше. Мы точно знаем, что мы будем лучше, чем они на трибунах. Вы будете играть в равных составах, но мы уверены, что каждый здесь присутствующий, те, кто уже в автобусе, и те, кто ещё не вышел, будут лучше них на поле. Нам нужна только победа», — обратился болельщик к Гончаренко.
Матч «Спартака» и ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Встреча 6-го тура РПЛ пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск.
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
- 19 августа 2019
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