Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вульверхэмптон» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Болельщики ЦСКА обратились к Гончаренко перед матчем со «Спартаком»

Болельщики ЦСКА обратились к Гончаренко перед матчем со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского ЦСКА обратились к главному тренеру «армейцев» Виктору Гончаренко перед дерби со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ. Фанаты встретили команду после тренировки аплодисментами.

«Мы хотели вам сказать, что мы с вами были, есть и будем. Здесь нас 100 человек, а на матче будет 4000, а их будет в 10 раз больше. Мы точно знаем, что мы будем лучше, чем они на трибунах. Вы будете играть в равных составах, но мы уверены, что каждый здесь присутствующий, те, кто уже в автобусе, и те, кто ещё не вышел, будут лучше них на поле. Нам нужна только победа», — обратился болельщик к Гончаренко.

Матч «Спартака» и ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Встреча 6-го тура РПЛ пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск.

Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент