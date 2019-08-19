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Источник: Тамез 20 августа пройдёт медосмотр для «Спартака»

Источник: Тамез 20 августа пройдёт медосмотр для «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ниццы» Адриан Тамез завтра, 20 августа, будет проходить медицинский осмотр для «Спартака». Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

«Уже завтра Адриан Тамез проходит медосмотр во Франции для „Спартака“. Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг игрок должен прибыть в Москву», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Тамеза € 9 млн. Главный тренер московского клуба Олег Кононов считает полузащитника своим приоритетом на трансферном рынке.

В минувшем сезоне 25-летний Тамез принял участие в 40 матчах на клубном уровне. На его счету 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Ниццей» рассчитан до лета 2021 года. Тамез выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов.

Источник: «Спартак» согласовал трансфер хавбека «Ниццы» Тамеза
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