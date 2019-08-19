Мостовой: такой ЦСКА на своём поле «Спартак» обязан побеждать
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы бывшей команды в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Команды подошли к очной встрече в таком состоянии, что красно-белые набрали ход и кажется, у них что-то наконец стало получаться. ЦСКА же, напротив, немного буксует. Не смогли обыграть даже «Сочи». Таких «армейцев» да ещё и на своём поле красно-белые просто обязаны побеждать», — цитирует Мостового «RT на русском».
Матч «Спартака» и ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск.
После пяти туров «армейцы», набрав 10 очков, занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь красно-белые (8) располагаются на седьмой строчке.
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
- 19 августа 2019
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